Bisher ist der Sommer eher von Regen als von sommerlichen Temperaturen geprägt. So wird das Wetter in der Region Osnabrück und dem Emsland in den kommenden Tagen. (Symbolbild)

Tobias Hartl/dpa

Osnabrück. Der Sommer 2021 lässt Deutschland bisher eher im Regen stehen. Die Hoffnung auf einen klaren Himmel und viel Sonnenschein erfüllt sich bisher – bis auf wenige Tage – noch nicht. Doch steht Besserung an? So wird das Wetter im Emsland und der Region Osnabrück in den kommenden Tagen.

Flüsse und Bäche treten über die Ufer, Häuser und Keller laufen voll, die Feuerwehr befindet sich vielerorts im Dauereinsatz – das Unwettertief Bernd beschert den Einsatzkräften der Bundesrepublik in diesen Stunden erhebliche Probleme.