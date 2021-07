Steigt die 7-Tage-Inzidenz in Stadt und Landkreis Osnabrück weiter an? Sollte dies der Fall sein, wären Verschärfungen der Corona-Regeln möglich. (Symbolfoto)

Foto: dpa / Grafik: noz.de

Osnabrück. Die 7-Tage-Inzidenzen in Stadt und Landkreis Osnabrück sind in den vergangenen Tagen gestiegen und liegen am Mittwoch, 14. Juli, nah der 10. Bei mehrtägigem Überschreiten der Grenze könnte es Verschärfungen der Corona-Regeln geben. Doch das muss nicht sein.

In den vergangenen Tagen gab es in Stadt und Landkreis wieder mehr Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das zeigt sich auch in den 7-Tage-Inzidenzen. Lag der Wert für die Stadt Osnabrück am 1. Juli noch bei 1,8, meldete das Robert-Koch-Insti