(Symbolfoto)

Andrey Popov/imago images

Osnabrück. Ein 16-jähriger Schüler aus Osnabrück soll über Monate Mädchen und junge Frauen in der Innenstadt sexuell belästigt haben. Nach Angaben der Polizei geht es um 13 Vorfälle.

Laut den Beamten seien in der Zeit vom 17. Februar bis zum 8. Juni 2021 wiederholt Anzeigen wegen sexueller Belästigung im Innenstadtbereich erstattet worden. Mädchen und jungen Frauen soll von hinten an das Gesäß, den Intimbereich oder an