Bei der Impfaktion Ende Mai herrschte großer Andrang in der Praxisklinik "An der Hase". Nun befürchtet Sigurd Hoffknecht, eine große Menge Impfstoff wegkippen zu müssen.

Michael Gründel

Osnabrück. Sigurd Hoffknecht von der Praxisklinik an der Hase ist ziemlich verärgert: Nach einer groß angelegten Impfaktion im Mai sollen an diesem Wochenenden die Zweitimpfungen durchgeführt werden. Doch mittlerweile haben so viele Impflinge abgesagt, dass er befürchtet, "Impfstoff in rauen Mengen" wegkippen zu müssen.

1200 Dosen des Impfstoffs Astrazeneca hatte die Praxisklinik an der Möserstraße am Pfingstsamstag verimpft. Der Andrang war damals so groß, dass sich bereits in der Nacht eine Schlange gebildet hatte. An der Aktion beteiligt waren