Das Schlossgarten Open Air findet 2021 erneut nicht statt. Stattdessen plant der Veranstalter Konzerte für Ende August 2022. (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück. Die zweite Verlegung für das Schlossgarten Open Air in Osnabrück in Folge. Aufgrund der Unsicherheiten in Bezug auf die Corona-Situation hat sich der Veranstalter, die Goldrush-Produktions GmbH, entschieden, dass die Konzerte auch in 2021 nicht stattfinden können. Ein Termin für 2022 steht bereits fest.

Die Nachricht über die Verschiebung postete der Rosenhof in Osnabrück am Mittwochvormittag auf Facebook und der Veranstalter verbreitete die Information via Pressemitteilung. "Leider müssen wir Euch heute schweren Herzens mitteilen, dass au