Auftritt von Ingo Appelt am Büdchen abgesagt

Der Auftritt von Ingo Appelt in Osnabrück wurde kurzfristig verlegt.

Archiv/Jasmin Johannsen

Osnabrück. Wegen Gewitterwarnung wurde der Auftritt von Ingo Appelt am Büdchen am Westerberg am Mittwoch, 14. Juli, kurzfristig abgesagt. Ein neuer Termin steht allerdings schon fest.

Obwohl der Ort überdacht sei, werde der Eröffnungsabend der diesjährigen Open-Air-Comedy am Büdchen wegen der Gewitterwarnung abgesagt, teilt der Veranstalter Hörsaal Events am Mittwochmorgen mit. „Es tut uns s