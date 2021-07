Vorerst kein freier Eintritt für Schüler in Osnabrücker Bäder

Der Rat der Stadt hat über das kostenfreie Schwimmen von Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien abgestimmt.

Jörn Martens

Osnabrück. Die Pandemie ist besonders für Kinder und Jugendliche schlimm gewesen. Darum diskutierte der Rat der Stadt Osnabrück jetzt über einen kostenlosen Freibadeintritt.

In der Sitzung des Osnabrücker Rates am Dienstagabend wurde über diesen Vorschlag abgestimmt, nun steht fest: Kindern und Jugendlichen soll der Eintritt in die Bäder der Stadt ermöglicht werden – ein kostenfreies Angebot kann jedoch vo