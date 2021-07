Die Special Olympics World Games finden im Juni 2023 in Berlin statt. (Archivbild)

dpa/Frank Molter

Osnabrück. Die Special Olympics World Games kommen im Juni 2023 nach Berlin. Die Delegationen werden in den Tagen zuvor in 170 Kommunen bundesweit empfangen. Die Landrätin soll nun prüfen, ob eine Teilnahme an dem Programm möglich ist.

Die Special Olympics World Games sind nach eigenen Angaben die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten in 26 Sportarten und Wettbewerben an. Erstmals werden die Spiele