Osnabrücker Pianohaus Kemp zieht in das ehemalige "Antik im Hof"

Noch ziert nur eine Ankündigung das Schaufenster des ehemaligen Antiquitätengeschäfts "Antik im Hof". Zum Ende des Jahres zieht das Pianohaus Kemp in das Lokal in der Meller Straße.

Maximilian Gang

Osnabrück. Klaviere, Flügel, Digitalpianos: Seit 2013 befindet sich das Geschäft des Pianohauses Kemp in der Hannoverschen Straße in Osnabrück. Zum Ende des Jahres zieht das Musik-Fachgeschäft in die Meller Straße.

Das erste Pianohaus Kemp wurde bereits vor über 100 Jahren im Jahr 1913 in Bielefeld eröffnet. Seit 2005 ist es im Besitz von Josef und Christian Stühlmeyer. Zwei Jahre später übernahm das Vater-Sohn-Gespann die Geschäftsräume des tradition