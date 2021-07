Direkt an der A30 befinden sich Wohnhäuser. Hinter der Lärmschutzwand in Nahne liegen die Gärten von Wiesental und Kardinal-von-Galen-Straße. Anwohner befürchten, dass der anstehende Neubau der Autobahn für sie erhebliche Nachteile mit sich bringen wird.

Jörn Martens

Osnabrück. Leben an der Autobahn: Am Wiesental und an der Kardinal-von-Galen-Straße in Osnabrück-Nahne befindet sich direkt hinter den Gärten die A30. Und die soll in einigen Jahren komplett neu gebaut werden. Anwohner befürchten Schlimmes.

Die Autobahn soll auf drei Spuren je Richtung verbreitert werden. Zusammen mit den Verteilerfahrbahnen zwischen Nahne und Sutthausen befinden sich dem Plan nach sogar acht Spuren. Sie sollen den Verkehr entspannen und sicherer werden lassen