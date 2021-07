So bringt Bulldogge Anton Ruhe in eine Osnabrücker Hauptschulklasse

Schulbegleithund Anton achtet auf Rayans Kommando.

Michael Gründel

Osnabrück. Anton hat seine fünfte Klasse an der Hauptschule Innenstadt in Osnabrück im Griff. Die Kinder sind ruhig, kein lautes Reden, kein Toben, es wird Rücksicht aufeinander genommen – und auf Anton. Denn Anton mag keine Unruhe, keinen Streit oder hektisches Rumgerenne. Ist Anton also ein Pädagoge, wie ihn sich kein Kultusminister besser backen könnte? Nicht ganz.

Denn Anton bewegt sich auf vier nicht ganz gerade geratenen Beinen und sieht mit seiner platten Nase ein wenig mürrisch aus, was er wahrlich nicht ist, was aber unverzichtbar zu seiner Physiognomie gehört, die ihn als New English Bulldog au