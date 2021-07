Auszubildende sammeln 2000 Euro für Corona-Opfer in Indien

Lehrerin Susanne Schwabe ist stolz: 2000 Euro hat die BBS am Pottgraben für die caritative Andheri-Hilfe gesammelt. Für die Organisation ist Anna-Lisa Schauff virtuell zugeschaltet.

Michael Gründel

Osnabrück. Um den Pandemieopfern in Indien zu helfen, haben Osnabrücker Auszubildende Meter gemacht und einen Spendenlauf veranstaltet.

Glück ist normalerweise kein Punkt auf dem Lehrplan. Bei Susanne Schwabe, Lehrerin an der Berufsbildenden Schule (BBS) am Pottgraben, wanderte es in diesem Jahr auf die Agenda. Die 51-jährige Lehrerin engagiert sich nicht nur für ihre Schül