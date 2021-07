24-jähriger Radfahrer in Osnabrück bedroht und überfallen

Auf der Meller Straße wurde ein 24-jähriger Fahrradfahrer überfallen.

Gert Westdörp

Osnabrück. Ein 24-Jähriger war am Sonntagabend in der Meller Straße in Osnabrück unterwegs, als ihn ein Unbekannter nach einer Zigarette fragte. Plötzlich bedrohten ihn zwei weitere Unbekannte mit einem Messer.

Am Sonntagabend wurde ein Radfahrer um 23.45 Uhr auf der Meller Straße in Höhe Großer Fledderweg von einem Unbekannten angesprochen und um eine Zigarette gebeten. Der 24-Jährige hielt an und wollte der Bitte nachkommen, als aus einem Hinter