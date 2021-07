"Bleiben Sie dem Theater treu": Ralf Waldschmidt verabschiedet sich als Intendant des Theaters Osnabrück.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Die Ära von Ralf Waldschmidt am Theater Osnabrück ist beendet. Mit der Operngala am Samstag und der zweimal gespielten Abschiedsgala am Sonntag geht die Intendanz in leiser Wehmut zu Ende.

Man kann es ja mal so sehen: Dank Corona hat das Theater Osnabrück seinen scheidenden Intendanten Ralf Waldschmidt gleich dreimal auf der Bühne verabschiedet. Quirlig beginnt das Osnabrücker Symphonieorchester unter Andreas Hotz am Samstag