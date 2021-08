Spa, Massagen. Floating: Es gibt in der Region Osnabrück mehrere Möglichkeiten, zur Ruhe zu kommen. (Symbolfoto)

imago/Panthermedia/Moodboard

Osnabrück. Im Spannungsfeld zwischen Job und Familie kann der Alltag ziemlich stressbeladen sein. Zum Glück gibt es Orte, an denen wir zur Ruhe kommen und Druck ablassen können. Das sind die Top 5 in der Region Osnabrück.

In diesem Artikel erfährst Du:An welchen Orten in der Region Osnabrück Du besonders gut entspannen kannstWo in Osnabrück Waldbaden möglich istWo es Entspannungsgefühl wie am Meer gibt, ohne weit reisen zu müssen