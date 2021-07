Gähnende Leere während Corona: So sah es an einem Samstag im April in der Großen Straße in Osnabrück aus.

Philipp Hülsmann

Osnabrück. Es war kaum anders zu erwarten, am Ende beeindrucken die Zahlen aber doch: Der Osnabrücker Einzelhandel hat während der Pandemie in erheblichem Maße Federn lassen müssen. Alleine die erweiterte Innenstadt beklagt einen Umsatzverlust in Höhe von 140 Millionen Euro.

Zu Tage gefördert hat diese Zahl der Handelsmonitor 2021. Das alle zwei Jahre von der Industrie- und Handelskammer Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim in Zusammenarbeit mit der Osnabrück Marketing und dem Osnabrücker City Marketing erst