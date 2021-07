Engländer leiden bei EM-Finale in der Deutschen Scholle in Osnabrück

Der Traum vom Sieg der Europameisterschaft ist aus. Gary, Dawn und Denis reagieren auf den letzten Elfmeter der Engländer.

Michael Gründel

Osnabrück. Beim Public Viewing in der Deutschen Scholle in Osnabrück litten die Engländer bei der Niederlage ihrer Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag im Finale der Europameisterschaft.

Sonntagabend, kurz nach halb neun in der Deutschen Scholle. Der Biergarten des Vereinsheims der Schrebergartensiedlung ist zu drei Vierteln besetzt. Die Luft ist nach den Regenschauern feucht-schwül. Die Stimmung ist entspannt, es wird gesc