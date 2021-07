Motorradfahrer verunglückt in Hilter - 64-Jähriger in Lebensgefahr

Warum ein Kradfahrer am Sonntag in Hilter von der Straße abkam, ist noch nicht bekannt. Er erlitt schwere Verletzungen (Symbolbild).

Gert Westdörp

Hilter. Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist in Hilter von der Straße abgekommen und verletzte sich dabei schwer. Die Unfallursache ist noch unklar.

Am Sonntag kam es nach Informationen der Polizei in Höhe der Holter Straße 5 gegen 14 Uhr zu einem Alleinunfall: Ein 64-jähriger Mann, nach ersten Informationen kommt er aus Stemwede, stürzte mit seinem Motorrad in einer langen Linkskurve u