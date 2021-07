Kradfahrer kommt von der Straße ab. Der Grund: Ein insektenstich.

Gert Westdörp

Hilter. Ein 64-jähriger Kradfahrer ist in Hilter von der Straße abgekommen. Die erste Erklärung: ein Insektenstich. Tatsächlich ist die Lage ernster als vermutet.

Am Sonntag kam es nach Informationen der Polizei in Höhe der Holter Straße 5 in Hilter gegen 14 Uhr zu einem Alleinunfall: Ein 64-jähriger Mann stürzte mit seinem Krad in einer langen Linkskurve und rutschte samt Krad über die Fahrbahn.Zuer