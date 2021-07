Wer ist das denn? Die beiden 14-jährigen Möser-Realschülerinnen Mina und Acelya checken die Infos über ihr Smartphone.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Was fangen Schüler der Möser-Realschule mit ihrem Namenspatron an? Das lässt sich mit QR-Codes in der Jubiläumsausstellung zum 300. Geburtstag des Osnabrücker Staatsmanns in der Marienkirche ablesen.

Zusätzlich zu den aus einer seit 20 Jahren bestehenden Dauerausstellung in der Universitätsbibliothek geliehenen Informationstafeln, die chronologisch das Leben und Werk Mösers dokumentieren, sind so nun auch seltene Porträts von bislang ni