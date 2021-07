PTA-Kurs an Osnabrücker Schule gegen Personalnot in Apotheken

Nicht nur Blumen bekamen Hassan Habib und sechs Absolventinnen nach der bestandenen Prüfung eines neuen PTA-Kurses an der Völker-Schule in Osnabrück, der einzigartig in Deutschland ist.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Diese Nachricht wird Apotheker angesichts der Personalnot freuen: Sieben Pharmazeutisch-Technische Assistentinnen (PTA) legten jetzt an der Völker-Schule in Osnabrück in einem in Deutschland einzigartigen Kurs ihre Prüfungen ab. In der Branche herrscht Personalnot.

Ein Jahr lang haben die sieben PTA online zu Hause und im Präsenzunterricht in Osnabrück gebüffelt und nebenbei noch gearbeitet, ihre Familie versorgt und die Corona-Bedingungen bewältigt. Alle Prüflinge haben Migrationshintergrund. Sie kom