In der Osnabrücker Innenstadt herrscht Jahrmarkt-Stimmung – auch wenn "Osnabrück hoch hinaus II" gar kein Jahrmarkt ist.

Michael Gründel

Osnabrück. Ein Kettenkarussell am Rathaus. Ein Riesenrad am Dom. Autoscooter, Breakdance, Musikexpress und Devils Dance an der Johanniskirche. Ein Jahrmarkt in der Innenstadt ist „Osnabrück hoch hinaus II“ offiziell trotzdem nicht.

Der Duft von gebrannten Mandeln und Bratwürstchen liegt allenthalben an den entsprechenden Buden in der Luft, ebenso wie in der Großen Straße, die als Bindeglied zwischen südlichem und nördlichem Veranstaltungsareal dient. Dutzende Kinder u