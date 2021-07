In Osnabrück öffnen die nächsten Clubs

Der Dancefloor-Zauber ist zurück: Immer mehr Clubs öffnen in Osnabrück.

dpa/Patrick Reul

Osnabrück. Die niedrigen Corona-Inzidenzen machen es möglich: In den Clubs kommt das Partytreiben wieder auf Touren. Nachdem in Osnabrück bislang kleinere Locations Vorreiter waren, machen jetzt nach und nach auch größere Läden wieder auf. Eine Übersicht über die Lage in der Szene und Öffnungstermine.

In diesem Artikel erfährst Du:Welche Clubs in Osnabrück jetzt wieder öffnenWelche Veranstaltungen dort zu Beginn geplant sindUnter welchen Voraussetzungen Gäste eingelassen werdenIn Osnabrück waren Anfang Juni das „Holy Poly“ an der Dammstr