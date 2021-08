Fünf Ausflugsziele, die Sie in Münster unbedingt ansteuern sollten

Um die schönsten und beeindruckendsten Teile Münsters zu sehen, kann ein Tag schon ziemlich kurz sein. Wer ein Fahrrad dabei hat, ist klar im Vorteil.

Guido Kirchner/dpa

Münster. Die Sehenswürdigkeiten in Großstädten können den zeitlichen Rahmen eines Tagesausflugs gerne mal sprengen. Damit Sie bei ihrem Ausflug nach Münster das Wichtigste nicht verpassen, sind hier die fünf Orte, die Sie an einem perfekten Tag in Deutschlands Fahrradstadt ansteuern sollten.

Top 5 für die Ferien Freizeittipps für den Sommer Unter dem Motto „Top 5 für die Ferien“ geben wir in einer subjektiven Auswahl der Redaktion jede Menge Freizeittipps&