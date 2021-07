Neue Prognose: Wird es 2023 zu viele Kita-Plätze in Osnabrück geben?

Wenn die Prognose eintritt, könnten Übergangslösungen wie Kitas in Containern aufgelöst werden. (Symbolbild)

Gert Westdörp

Osnabrück. 440 Kita-Plätze fehlen aktuell in Osnabrück. Seit Jahren läuft die Stadt dem Bedarf hinterher und baut aus. Eine neue Bevölkerungsprognose lässt jetzt Entspannung vermuten: Hat Osnabrück schon in zwei Jahren zu viele Kita-Plätze?

Seit Anfang Juni liegt für die Stadt Osnabrück eine neue Bevölkerungsprognose 2020 vor. Diese zeigt: In den nächsten beiden Jahren (2022/23) werden die Kinderzahlen der Ein- bis unter Dreijährigen zwar anwachsen, aber nicht so stark wie in