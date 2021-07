Installation in Osnabrück weist den Weg in eine gerechte Zukunft

Einen "Wegweiser zur guten Zukunft für alle" hat die Künstlergruppe Zukunftskunst in der Ebertalle geschaffen. Er steht dort vom 11. Juli bis zum 17. September. Foto von links: Lena Wiggers, Ida Thalstein, Pierre Milano und Ariane Brake.

Jörn Martens

Osnabrück. Auf dem Grünstreifen an der Ebertallee im Schinkel steht ab Sonntag ein „Wegweiser zur guten Zukunft für alle“. Das Kunstprojekt der Gruppe Zukunftskunst will Bürgerinnen und Bürger zum Nachdenken und Mitmachen einladen.

Die Fragen „Wo fangen wir an?“ und „Wohin wollen wir gehen?“ stehen am Anfang und Ende des Parcours an der Ebertallee. Er ist gefüllt mit Stelen auf denen in verschiedenen Sprachen Worte und Werte stehen wie: Vielfalt, Klimaschutz, Solidari