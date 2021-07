Tanzpaten, Tanztheaterleitung sowie die scheidenden Tänzer der Dance Company am Theater Osnabrück nahmen am Donnerstagabend voneinander Abschied.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Am Donnerstagabend verabschiedeten die Tanzpaten am Theater Osnabrück das Leitungsteam sowie einige Tänzer der Dance Company, die es nach dem Ende der Spielzeit an andere Häuser zieht. Doch trotz des traurigen Anlasses war die Veranstaltung von einer heiteren Note geprägt.

Vor neun Jahren haben Patricia Stöckemann und Mauro de Candia die Führung der Tanzsparte am Osnabrücker Theater übernommen. Drei Jahre später gründeten sich auf Initiative der Juwelierin Hilde Middelberg die Tanzpaten. Heute sind etwa 100 O