Fünf Ausflugsziele, die Sie in Hannover nicht verpassen sollten

Die Niedersächsische Landeshauptstadt Hannover hat bedeutende Sehenswürdigkeiten wie die Herrenhäuser Gärten zu bieten.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Die Sehenswürdigkeiten in Großstädten können den zeitlichen Rahmen eines Tagesausflugs gerne mal sprengen. Damit Sie auf ihrem Trip nach Hannover das Wichtigste nicht verpassen: Hier sind die fünf Orte, die Sie an einem perfekten Tag in der Leine-Metropole besuchen sollten.

Top 5 für die Ferien Freizeittipps für den Sommer Unter dem Motto "Top 5 für die Ferien" geben wir in einer subjektiven Auswahl der Redaktion jede Menge Freizeittipps - insbeson