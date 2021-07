Auf dieser Fläche am Fürstenauer Weg wollen die Stadtwerke eine Pyrolyse-Anlage zum Recyclen von Altreifen bauen.

Jörn Martens

Osnabrück. Die Stadtwerke Osnabrück planen am Fürstenauer Weg eine Recyclinganlage zur Rohstoffrückgewinnung. 35 Millionen Euro, so die vorläufigen Schätzungen, wird die Anlage kosten, die im Frühjahr 2023 in Betrieb gehen soll.

Das "Pieswerk", so der Name des Projekts im Stadtteil Hafen, soll mittels thermo-chemischen Verfahren Altreifen in ihre Bestandteile aufspalten und so die in den alten Pneus enthaltenen wertvollen Rohstoff in den Wirtschaftskreislauf zurück