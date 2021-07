Umfrage: Welche Kinderbetreuung brauchen Eltern in Osnabrück?

Wie viele Betreuungsplätze benötigen Eltern in Osnabrück für ihre Kinder? Das will die Stadt mit einer Online-Umfrage herausfinden. (Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück. Post für Eltern: Die Stadt Osnabrück bittet Eltern an einer Online-Befragung zum Thema Kinderbetreuung teilzunehmen. Ziel ist es, den Bedarf an Betreuungsangeboten in Osnabrück zu ermitteln.

Die Stadt versendet in den nächsten Tagen ein Anschreiben zur Umfrage an die Eltern und Erziehungsberechtigten von 13.784 Kindern im Alter zwischen null und einschließlich zehn Jahren. Wie die Stadt mitteilt, ist die Teilnahme freiwillig un