Vehrter Landstraße in Osnabrück kommt wohl erst 2023 an die Reihe

Als Panzerstraße wurde sie einst gebaut: Die Vehrter Landstraße besteht aus Betonplatten, die beim Überfahren ein markantes Geräusch abgeben.

Michael Gründel

Osnabrück. Nach dem Aufschrei der Anwohner drängen CDU und SPD darauf, den Ausbau der Vehrter Landstraße auf das Jahr 2022 vorzuziehen. Doch damit würde die Stadt gegen artenschutzrechtliche Auflagen verstoßen.

"Klack-Klack" tönt es bei jedem Überfahren der Betonrillen. In der Heidekämpen-Siedlung gegenüber dem Nettebad ist das Geräusch viele Tausend Male am Tag und in der Nacht zu hören, und der Verkehr nimmt immer noch zu. Als sich die Mehrheit