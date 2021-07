Mitarbeiter und Kunde stoppen Dieb in Osnabrücker Supermarkt

Osnabrück. Ein 20-jähriger Mann hat am Montagabend versucht, Geld aus der Kasse eines Supermarktes in der Hasestraße in Osnabrück zu stehlen. Zwei Mitarbeiter und ein Kunde hielten den Mann auf.

Nach Angaben der Polizei gab der Mann aus Osnabrück vor, eine Packung Kaugummi zu kaufen. Als sich die Kasse geöffnet habe, soll er nach den Scheinen gegriffen und anschließend versucht haben, mit einem zweistelligen Betrag zu fliehen. Eine