Ein Sondereinsatzkommando der Polizei hat am Mittwochmorgen eine Wohnung an der Iburger Straße in Osnabrück durchsucht.

Festim Beqiri/TV7News

Osnabrück. Die Spezialeinheit GSG 9 der Bundespolizei hat am Mittwochmorgen eine Wohnung an der Iburger Straße in Osnabrück durchsucht. Hintergrund: Der Anschlag in Wien.

Die Osnabrücker Polizei bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion einen solchen Einsatz, verwies zum Hintergrund jedoch an die Bundesanwaltschaft. Diese bestätigte die Durchsuchungen bei zwei mutmaßlichen Mitwissern des Anschlags in Wien – e