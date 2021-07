Betrunken in Osnabrück mit E-Scooter gefahren: Führerschein weg

Die Kennzeichenpflicht lässt es zumindest erahnen: E-Scooter wie die es Anbieters Tier gelten als Kraftfahrzeuge. Somit ist es ganz und gar keine gute Idee, sie alkoholisiert zu benutzen.

Michael Gründel

Osnabrück . In der Osnabrücker Innenstadt ein paar Bier trinken und dann mit einem geliehenen E-Scooter von Tier oder Lime nach Hause fahren – dieser Versuchung sind wohl schon viele erlegen. Längst nicht jedem dürfte klar sein, dass dieser Leichtsinn sehr teuer werden und zudem den Pkw-Führerschein kosten kann. Diese Erfahrung musste nun ein junger Mann vor dem Landgericht machen.

Der 25-Jährige war im vergangenen Herbst nachts mit einem E-Scooter in der Osnabrücker Innenstadt unterwegs gewesen. In der Dielingerstraße geriet er in eine Polizeikontrolle. Da die Beamten bemerkten, dass er offenbar etwas getrunken hatte