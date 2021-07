In einem Bus soll ein Mann mehrere Fahrgäste sexuell belästigt haben. (Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück. Ein Mann soll am Montagnachmittag in einem Bus von Osnabrück nach Westerkappeln mehrere Fahrgäste sexuell belästigt haben, darunter zwei Kinder.

Die Polizei Osnabrück spricht in einer Mitteilung von „obszönen Handlungen", die der Mann gegen 16.30 Uhr in einem Bus der Linie 11 in Richtung Wersen/Westerkappeln durchgeführt haben soll. Einige der Fahrgäste hätten daraufhin den Busfahre