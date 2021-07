Die Osnabrücker Wallfahrt nach Telgte fällt in diesem Jahr aus. Die Wafllfahrtsvereine bieten aber Alternativen an. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Die Telgter Wallfahrt kann in diesem Jahr in ihrer normalen Form nicht stattfinden. Die Wallfahrtsleitung hat sich deshalb eine Alternative ausgedacht.

Die Osnabrücker Telgter Wallfahrt als alljährliche Großveranstaltung, an der sich durchschnittlich 8500 Teilnehmer anschließen, kann auch in diesem Jahr in der gewohnten Form nicht durchgeführt werden, teilt Karl Heinz Schomaker, technis