NP-Märkte in der Region Osnabrück werden zu Edeka- und Nah&Gut-Märkten

330 NP-Märkte sollen bis 2026 zu Edeka- oder Nah&Gut-Märkten umgebaut werden. Wann die Märkte in der Region Osnabrück dran sind, steht noch nicht fest. (Symbolbild)

NP-Markt

Osnabrück. Die Discountmärkte NP sollen bis 2026 der Vergangenheit angehören. Der Mutterkonzern plant, Hunderte Märkte umzubauen. Wann die NP-Filialen in der Region Osnabrück an der Reihe sind, steht allerdings noch nicht fest.

Nach eigenen Angaben will der Mutterkonzern Edeka bis 2026 die Discountmärkte in Edeka- oder Nah&Gut-Filialen umbauen lassen. Ziel sei es, alle 330 Märkte, die in der Regel mit weniger als 1000 Quadratmetern auskommen würden,