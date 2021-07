Warum in Osnabrück nur wenige Neuinfizierte die Corona-Lockerungen gefährden

Schon wenige neue Corona-Fälle können die 7-Tage-Inzidenz steigen lassen. (Symbolfoto)

Hendrik Schmidt/dpa

Osnabrück. Seit einigen Tagen steigt die 7-Tage-Inzidenz für Stadt und Landkreis Osnabrück wieder leicht an. Lockerungen entfallen, sollte die Zehner-Marke mehrere Tage in Folge gerissen werden. Wie dünn ist das Eis momentan?

Am Dienstag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut (RKI) die offiziellen Werte. In der Stadt liegt die 7-Tage-Inzidenz demnach bei 6,7 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner, im Landkreis bei 2,5. Am 23. Juni