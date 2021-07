An der Iburger Straße in Osnabrück ist ein Mann mit einem Messer niedergestochen worden.

Osnabrück. Am Montagabend ist in einer Wohnung an der Iburger Straße in Osnabrück ein Streit eskaliert. Ein 46 Jahre alter Mann wurde mit einem Messer niedergestochen. Er ist schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Nach ersten Informationen der Polizei war es am Montagabend gegen 20 Uhr zwischen zwei Männern in einer Wohnung an der Iburger Straße in Osnabrück zu Streitigkeiten gekommen. Daraufhin stach der Täter dem 46-jährigen Opfer ein Messer in den