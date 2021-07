Nach Empfehlung für Kreuzimpfungen: Chaos bei Hausärzten in der Region Osnabrück

Die Stiko-Empfehlung für Kreuzimpfungen bezeichnen Ärzte in der Region Osnabrück als "Gift für die Impfkampagne": Die Verunsicherung werde noch größer, bei dem Kommunikationschaos blicke kaum jemand durch. (Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück. Die Hausärzte in der Region Osnabrück kritisieren die überraschende Stiko-Empfehlung zu Kreuzimpfungen. Das Vertrauen in Astrazeneca sei zerstört. In mehr als 90 Prozent der Telefonate gehe es nun um Impftausch-Termine.

Der Osnabrücker Hausarzt und Bezirkssprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Dr. Uwe Lankenfeld, bezeichnet die neuen Empfehlungen für Astrazeneca-Erstgeimpfte als "Gift für die Impfkampagne". Wenn die Ständige Impfkommission (Stiko) nach