Abrissarbeiten für Mega-Wohnprojekt in Osnabrücker City gestartet

Seit Donnerstag laufen die Abrissarbeiten an der Georg- und der Möserstraße in Osnabrück. In den kommenden Jahren sollen dort 375 Wohnungen für Senioren, Studenten und Berufspendler entstehen.

David Ebener

Osnabrück. Die Abrissarbeiten für das neue Wohnprojekt an der Möserstraße in Osnabrück sind gestartet. Dort, wo einst C&A, Kik und Pett Kleidung, Schuhe und Co verkauften, sollen künftig Studenten, Senioren und Pendler ein neues Zuhause finden.

Bereits am vergangenen Donnerstag waren die Abrissarbeiten für das 70 Millionen Euro teure Bauvorhaben angelaufen. Zunächst wird eines der Häuser an der Georgstraße von der Rückseite her abgerissen. „Anschließend werden wir uns en