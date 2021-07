Nach Ansicht der Kreistagsfraktion der Grünen sollen an der IGS Bramsche und der IGS Dissen Oberstufen entstehen, damit Schüler dort ihr Abitur ablegen können. (Symbolbild)

dpa/Julian Stratenschulte

Osnabrück. Die Integrierten Gesamtschulen (IGS) in Fürstenau und Dissen sollen nach Ansicht der Grünen in die Trägerschaft des Landkreises übergehen. Zudem fordern sie die Einführung einer Oberstufe an den Schulen in Bramsche und Dissen.

Das geht aus einer Mitteilung der Kreistagsfraktion der Grünen hervor. Demnach soll der Landkreis Osnabrück die Trägerschaft für die Integrierten Gesamtschulen in Fürstenau und Dissen übernehmen, um die begonnene Schulstrukturreform zu Ende