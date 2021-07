Trampolinverbot in Osnabrücker Kleingärten: Bezirksverband ist "irritiert"

Der Bezirksverband der Osnabrücker Kleingärtner zeigt sich "irritiert" über das Vorgehen in der Deutschen Scholle in Sachen Trampolinverbot.

Silas Stein/dpa

Osnabrück. Nach der Kritik des OB-Kandidaten Frank Henning (SPD) am Trampolinverbot in Osnabrücker Kleingärten hat sich nun Bianca Arnhold, Vorsitzende des Bezirksverbands Osnabrück der Kleingärtner, zu Wort gemeldet.

In ihrem Antwortschreiben betont Bianca Arnhold, dass es keinen Beschluss des Bezirksverbands gebe, der Trampoline in Kleingartenanlage verbiete. Gleichwohl heiße es in den für Kleingärten gültigen Baurichtlinien, dass größere Kinderplansch