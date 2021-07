Ein Stück Normalität ist zurück in Osnabrück – wenn auch pandemiebedingt in veränderter Form und ausnahmsweise im Juli: Das Steckenpferdreiten der Viertklässler.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Das Steckenpferdreiten der Viertklässler hat in Osnabrück eine lange Tradition. Wegen Corona musste es 2020 ausfallen. Seit Montag wird es nun nachgeholt – auf drei Tage verteilt und in stark verkürzter Form. Die ersten jungen Reiter haben am Montag Pech mit dem Wetter, aber die Stimmung ist trotzdem gut.

Ein selbstgebastelter bunter Papierhut, ein Pferdekopf aus einer gefüllten Socke mit Knopfaugen und eine süße Brezel vor dem Rathaus: An ihre Teilnahme an diesem traditionsreichen Ereignis erinnern sich die meisten Osnabrücker ihr