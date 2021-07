In den vergangenen Monaten hat sich nicht selten ein Autofahrer auf den Radweg verirrt. Grund: verblichene Markierungen.

Michael Gründel

Osnabrück. Der Neumarkt wird am heutigen Montagabend für den Autoverkehr gesperrt – allerdings nur vorübergehend und stundenweise: Die Stadt führt in den nächsten Tagen in den Nachstunden Fahrbahnmarkierungen durch.

Die Arbeiten finden im Bereich Neumarkt, Neuer Graben und Wittekindstraße statt. Dafür wird der Bereich ab Montag (5. Juli 2021), jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens gesperrt. Bis Mitte Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, die nach