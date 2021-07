Küchenbrand in Mehrfamilienhaus in Osnabrück

(Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. In Osnabrück ist es am Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand gekommen.

Gegen 8.45 Uhr war die Feuerwehr zu dem Brand an der Bramscher Straße gerufen worden. Ersten Informationen zufolge befindet sich kein Bewohner mehr in dem Mehrfamilienhaus.Die Feuerwehr ist zur Stunde vor Ort. Wir berichten nach.