Kirmes in der Johannisstraße: Osnabrücker Spezial-Markt geht in die zweite Runde

Zum ersten Mal in diesem Jahr kommt in Osnabrück wieder Kirmes-Stimmung auf.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Ein Schritt in Richtung Normalität: Am Freitagnachmittag eröffnet das Kirmes-Event in der Johannisstraße. Zwischen bunten Karussells und Imbissbuden können Klein und Groß nun den lang ersehnten Jahrmarkt erleben.

Schon von weitem sind aufgeregte Kinderstimmen und die altbekannten Karussellansagen zu hören, der Geruch von Zuckerwatte und Bratwurst liegt in der Luft. Zum ersten Mal in diesem Jahr kommt in Osnabrück wieder Kirmes-Stimmung auf: An