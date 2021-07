Impfung mit Johnson & Johnson bis in den Freitagabend hinein

Impfaktion mit dem Johnson & Johnson Impfstoff: Ein kurzer Piks, eine Viertelstunde Wartezeit und 14 Tage später gilt man als durchgeimpft.

Katja Steinkamp

Osnabrück. An der Thomas-Morus-Schule in Haste wurden am Freitag bis zu 1200 Impfdosen von Johnson & Johnson verimpft. Bis 20 Uhr konnten Menschen ab 30 Jahren auch ohne Termin vorbeikommen.

Es ist die bisher fünfte Impfaktion, die das Osnabrücker Schmerztherapiezentrum Brau und Michel organisiert. Insgesamt 5000 Impfdosen stehen aktuell zur Verfügung, davon wurden aber nicht alle am Freitag verbraucht, wie Dr. Carsten Brau sag