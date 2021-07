So stellen sich die Planer den Einblick in die Badestelle des künftigen Elefantenparks "Kui Buri" im Osnabrücker Zoo vor. Der erste Spatenstich für die erweiterte Dickhäuter-Anlage ist im Jahr 2023 geplant.

Zoo Osnabrück/Dan Pearlman Erlebnisarchitektur

Osnabrück. 28 Millionen Euro will der Zoo Osnabrück bis 2030 in neue Gehege stecken. Größte Projekte sind die Wasserwelten und der Elefantenpark "Kui Buri". Aber auch längst ausgestorbene Urzeitriesen sollen am Schölerberg zu neuem Leben erwachen. Ein Blick in die Zukunft.

Nur die ältesten Osnabrücker dürften sich noch daran erinnern, wie es einst angefangen hat mit dem Zoo in ihrer Stadt. Wie er 1935 von Bürgern in einer Arbeitsgemeinschaft gegründet, ein Jahr später als Heimattiergarten am Schölerberg eröff