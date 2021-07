Druck, der sich von innen nach außen aufbaut: Der Osnabrücker Künstler Frank Gillich mit seiner Skulptur zum Thema „Wachsen und Zusammenwachsen“.

Bettina Mundt

Osnabrück. Sutthauser Kinder und Jugendliche haben sich in dem Projekt „Wachsen und Zusammenwachsen“ unter Anleitung des Osnabrücker Künstlers Frank Gillich in der Steinbildhauerei versucht. Anlass war das Jubiläum zum 50. Jahrestag der Eingemeindung Sutthausens in die Stadt Osnabrück.

Ergebnisse des Projektes sind jetzt vor der Grundschule am Egon-von-Romberg-Weg zu sehen. Gillich hat Arbeiten von Grundschülern, Schülern der Berufsbildenden Schule im Marienheim und Jugendlichen aus Sutthausen in einem Feld zusammengestel